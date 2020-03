Alina Niewiadomska, prezes KRDL: Wprowadzenie tzw. zdalnej autoryzacji to złe rozwiązanie

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych nie zgadza się i nigdy się nie zgodzi na zdalne autoryzowanie wyników badań. Niestety, wprowadzenie w tej chwili tzw. zdalnej autoryzacji na czas trwania zagrożenia epidemicznego było dla nas nie do zablokowania - informuje Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

W opublikowanym 18 marca stanowisku Alina Niewiadomska odniosła się do zmian w rozporządzeniu ministra zdrowia, które wprowadza czasową (na trzy miesiące) możliwość zdalnej autoryzacji wyników badań. W obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa resort zdrowia zachęca świadczeniodawców do szybkiego wdrażania narzędzi informatycznych. Prezes KRDL apeluje przy tym o rozsądek i zwraca uwagę, że wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego zakłócił przebieg procesu legislacyjnego (np. eliminując lub skracając czas konsultacji publicznych), co może prowadzić do przyjęcia fatalnych rozwiązań.

"Projekt mający wprowadzić tzw. zdalną autoryzację był procedowany poza tradycyjnym obiegiem legislacyjnym tj. z pominięciem wszystkich terminów i poszczególnych etapów np. konsultacji publicznych. Dokument ten datowany był na 16 marca 2020 (z godz. 00.10). Został on następnie przekazany do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w dniu 16 marca 2020 r. około godziny 11.30. Na zgłoszenie ewentualnych uwag przewidziano czas około 3 godzin. (...) Z treści otrzymanego projektu wynikało, że pod pretekstem walki z koronawirusem zostanie dopuszczona zdalna autoryzacja już na zawsze. Tj. bez żadnych ograniczeń czasowych i przedmiotowych. Będzie można ją wykonywać nawet po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Ponadto projekt przewidywał dopuszczenie zdalnej autoryzacji, poza laboratorium tzn. na przykład w domu" - informuje Alina Niewiadomska.

Diagności laboratoryjni, po wzięciu pod uwagę obecnej sytuacji epidemiologicznej, zgodzili się ostatyetcznie na czasowe wprowadzenie możliwości zdalnej autoryzacji.

"Gdyby nie zdecydowana postawa i szybka reakcja Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych rozporządzenie weszłoby w życie w pierwotnym brzmieniu tj. zdalna autoryzacja już na zawsze i wykonywana np. w domu. I to była by dla nas prawdziwa tragedia" - daje prezes KRDL.

Źródło: KRDL

