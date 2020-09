Alina Niewiadomska, prezes KRDL: Diagności chcieliby wreszcie doczekać się ustawy o medycynie laboratoryjnej

Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych:

Od lat obserwujemy, że Ministerstwo Zdrowia nie słucha głosu diagnostów laboratoryjnych i nie ma tutaj znaczenia, kto jest ministrem zdrowia. Liczymy, że tym razem nowy minister zrealizuje chociaż jeden, ale kluczowy postulat naszego środowiska — będzie pracował nad uchwaleniem ustawy o medycynie laboratoryjnej, ale w takiej formie, jak oczekują tego diagności laboratoryjni.

Opracowaliśmy i wysłaliśmy 150 uwag do projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To pokazuje, że zabrakło współpracy ze strony tego resortu. Nie słuchał on głosu diagnostów, którzy wielokrotnie zgłaszali problemy dotyczące naszego zawodu.

Aktualnie wierzymy w dobre intencje ministra Niedzielskiego, który dał się poznać jako osoba zaangażowana na rzecz poprawy sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Minister zapowiedział, że jest otwarty na współpracę. My ze swojej strony też zapewniamy o chęci współpracy, dlatego myślę, że wspólnie uda nam się osiągnąć porozumienie. Wierzę, że minister Niedzielski dostrzega nasze problemy i widzi, że potrzebne są zmiany legislacyjne.

Myślę, że nowy minister wsłucha się w głos środowiska medycznego, bo nikt bardziej niż medycy, kierujący się dobrem swoich pacjentów, nie zna problemów wymagających pilnego rozwiązania. Podczas trwającej pandemii koronawirusa wszyscy przekonaliśmy się, że system nie działa bez diagnostyki laboratoryjnej, a tym samym bez nas diagnostów. Życzyłabym panu ministrowi, aby był tym szefem resortu zdrowia, który doskonale identyfikuje problemy reprezentowanego przeze mnie środowiska, dostrzega ich kluczową rolę oraz zapisze się w historii jako minister, który po 20 latach od uchwalenia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, a tym samym powstania samorządu zawodowego, doprowadzi do uchwalenia ustawy o medycynie laboratoryjnej. I gorąco wierzę, że tak właśnie się stanie.

Kolejnym problemem, na który od lat zwracamy uwagę są zarobki diagnostów laboratoryjnych. Pandemia pokazała, że system ochrony zdrowia nie istnieje bez diagnostów laboratoryjnych, ale każdy powinien dostawać godziwą płacę za trudną i odpowiedzialną pracę. Problem narasta i wiąże się z pogłębiającym deficytem kandydatów na kierunek analityka medyczna na uczelniach medycznych. Jeśli w porę nie zostaną podjęte działania ekonomiczne, dojdzie do zapaści kształcenia przyszłych diagnostów. Minister ekonomista doskonale wyczuwa mechanizmy regulujące rynek kadr medycznych. Mam nadzieję, że wzorem pielęgniarek, uda się odwrócić niekorzystne zmiany wśród fachowych kadr medycznych laboratoriów diagnostycznych.