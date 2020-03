Akcja #BohaterwMasce. OIL w Warszawie organizuje zbiórkę masek i sprzętu medycznego

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie włączyła się w akcję zbierania sprzętu potrzebnego w zwalczaniu koronawirusa, którą zapoczątkował lek. Łukasz Paluch. Akcję pod hasłem #BohaterwMasce wsparło Porozumienie Rezydentów OZZL.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

"W związku z napływającymi do naszej Izby sygnałami dotyczącymi dramatycznych niedoborów środków ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia, wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej, apelujemy do centralnych władz publicznych o podjęcie natychmiastowych działań" - apelowała 12 marca Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.

Zobacz więcej OIL w Warszawie

Dziś (16 marca) Łukasz Szumowski zapowiedział, że do wszystkich jednoimiennych szpitali zakaźnych zostaną przekazane środki ochrony indywidualnej. Personel medyczny postanowił wziąć sprawę w swoje ręce i rozpocząć zbiórkę sprzętu wielorazowego użytku.

"Jesteśmy lekarzami – pragniemy pomagać chorym. W tych trudnych chwilach chcemy być z Wami i chronić Was. W przypadku pandemii wirusowej potrzebujemy jednak, oprócz naszych chęci i zaangażowania, również sprzętu medycznego. Jesteśmy świadomi, że prawdopodobieństwo, iż zostaniemy zakażeni jest ogromne. Jeżeli nie uda się tego uniknąć, nich to się stanie chociaż jak najpóźniej. Nie chodzi nam o nasze zdrowie – dla nas samych, ale o to, byśmy mogli dalej leczyć innych. Zakażony lekarz to potencjalny wektor przenoszenia zakażenia, a poddanie go kwarantannie oznacza wykluczenie z walki o pacjentów. Spowoduje to brak możliwości pomagania innym. Przy obecnej ilości kadry medycznej nasze siły mogą nie starczyć na długo" - prosi OIL.

Lekarze proszą o przekazywanie na adres warszawskiej Izby:

masek pełnotwarzowych

kombinezonów ochronnych

masek jednorazowych

innego sprzętu, który może okazać się pomocny.

Formularz do zgłaszania zapotrzebowania przez lekarzy dostępny tutaj.

Źródło: OIL