Agnieszka Kister nowym dyrektorem CSIOZ

Bartłomiej Wnuk- dotychczasowy dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zrezygnował z pełnionej funkcji. Jego obowiązki powierzono Agnieszce Kister dotychczas szefowej Departamentu e-Zdrowia w ministerstwie.

"Serdecznie dziękuję Bartłomiejowi Wnukowi za olbrzymi wkład pracy w budowę całego segmentu informatycznego projektu e-zdrowia. Agnieszka Kister, która już od dłuższego czasu współpracowała z Bartłomiejem Wnukiem i doskonale orientuje się we wszystkich projektach e-zdrowia, w sposób płynny przejmuje kierowanie CSIOZ"- podkreśla Janusz Cieszyński, wiceminister MZ nadzorujący pion informatyczny resortu.



Bartłomiej Wnuk pracę w CSIOZ rozpoczął w kwietniu 2018 r., z końcem maja tego samego roku objął stanowisko dyrektora po tym, jak z funkcji ustąpił Marcin Węgrzyniak. Przypomnijmy, że to właśnie do Bartłomieja Wnuka należało przygotowanie instytucji do finalnego wdrożenia projektów realizowanych w ramach e-zdrowia. Pod jego kierownictwem urząd wdrożył m.in. jedną z największych e-usług administracji publicznej w Polsce tj. e-receptę, a także rozpoczął prace nad innymi usługami takimi jak e-zlecenia na wyroby medyczne, czy e-skierowania.

Nowa dyrektor z mocnym poparciem

Fotel dyrektora CSIOZ minister zdrowia powierzył Agnieszce Kister, dyrektor Departamentu e-Zdrowia w resorcie. Wraz z nią do urzędu zdecydowano o przeniesieniu części zadań, które dotychczas realizowane były w resorcie. Dr hab. Agnieszka Kister jest absolwentką prawa. Związana z Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracuje jako adiunkt w Katedrze Marketingu Wydziału Ekonomii. Głównym obszarem jej zainteresowań jest m.in e-zdrowie oraz projekty w ochronie zdrowia finansowane z funduszy wspólnotowych.

Zdaniem Tomasza Zielińskiego, lekarza rodzinnego i członka zarządu Federacji Porozumienie Zielonogórskie, w resorcie zdrowia Agnieszka Kister była osobą, która odegrała ważą rolę w sprawach wdrażania e-zdrowia.

"Czas pokaże jakie będą efekty tego transferu ale niewątpliwie Agnieszka Kister to osoba z dużą wiedzą i doświadczeniem w e-zdrowiu. A do zrobienia jest jeszcze dużo"- podkreślił Tomasz Zieliński w popularnych serwisie społecznościowym.

"Potrzebne nam e-zdrowie, to nowy wymiar w zapewnianiu opieki, zapewnianiu i wspieraniu zdrowia. Życzmy sobie sukcesów w tym obszarze, w którym od lat istotną role pełni dyrektor Agnieszka Kister"- dodał Artur Pruszko, dyrektor Forum e-Zdrowia.