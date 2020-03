Adam Niedzielski: NFZ to nie tylko płatnik, ale też propagator zdrowego stylu życia [WIDEO]

„Moja historia pracy w systemie ochrony zdrowia sięga dopiero dwóch lat – był to jednak bardzo efektywnie wykorzystany czas” – przyznaje Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Siódme miejsce na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia to - jego zdaniem – powód do dumy.

„Podstawowym wyzwaniem dla NFZ w 2020 roku będzie zapewnienie takich środków, które pozwolą na systematyczną poprawę w sektorze ochrony zdrowia. W minionym roku, jak również w tym udało się nam wykonać dobrą pracę uświadamiającą społeczeństwu szkodliwość konsumpcji cukru”- wskazuje Adam Niedzielskie, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Jego zdaniem ważnym krokiem w stronę poprawy zdrowotności populacji Polski będzie również tzw. opata cukrowa, z której wpływy będą bezpośrednio trafiać do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

W tym roku przygotowaliśmy również dodatkowe wyróżnienie - dla osób, które mają wpływ na rozwój polskiej medycyny poprzez dzielenie się swoją wiedzą z szerokim gronem odbiorców, m.in. na łamach „Pulsu Medycyny”. Tytułem promotora wiedzy uhonorowaliśmy tym razem trzech specjalistów: