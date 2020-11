Adam Niedzielski: Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarzy, a także ratowników i diagnostów walczących z COVID-19

Duszność: jeden z najgroźniejszych objawów COVID-19

Pojawienie się duszności z powodu COVID-19 powinno skłonić do natychmiastowego szukania pomocy medycznej. „To niezwykle istotne, gdyż duszność jest sygnałem, że dochodzi do poważniejszego zajęcia układu oddechowego i może dojść do pogłębiającej się niewydolności oddechowej” – ostrzega prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.