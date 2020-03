ABM rozda 200 mln zł na niekomercyjne badania kliniczne

ABM ogłasza konkurs na działalność badawczo – rozwojową w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych oraz Narodowej Strategii Onkologicznej - poinformowała Agencja Badań Medycznych. Przeznaczy na to to 200 mln zł. Wartość dofinansowania pojedynczego projektu nie może przekroczyć 17,5 mln zł.

W pierwszym konkursie na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych, ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych, wpłynęło 77 wniosków o wartości ok. 1,5 mld zł. Najwięcej z nich dotyczyło onkologii i kardiologii. Laureaci mają zostać ogłoszeni w marcu.

"Konkurs nawiązuje ponadto do celów określonych w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej wspierającej ideę innowacji w onkologii w szczególności w aspekcie sfery klinicznej. (...) Wnioski o dofinansowanie można składać do 30.10.2020 r. do godziny 12:00 wyłącznie

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu Agencji Badań Medycznych dostępnego na stronie ABM. (...) Projekty będą oceniane pod kątem ich wartości naukowej, innowacyjności, wpływu na podprawę zdrowia obywateli, przewidywanych efektów ekonomicznych oraz możliwości zastosowania wyników projektu w systemie ochrony zdrowia. Oceniany będzie również potencjał jednostki pod kątem możliwości realizacji założeń naukowych projektu. Ponadto, premię punktową otrzymają projekty, w których głównym badaczem będzie osoba, która w dniu złożenia w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia" - informuje ABM.

Wnioski mogą złożyć:

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. uczelnie,

instytuty badawcze,

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Źródło: ABM

