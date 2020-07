ABM: 100 mln zł trafi na finansowanie badań nad terapią onkologiczną

Agencja Badań Medycznych nie zwalnia tempa i w połowie lipca planuje uruchomienia kolejnego konkursu na dofinansowanie badań nad immunoterapią komórkami CAR-T. W ocenie instytucji - dzięki inicjatywie możliwe będzie upowszechnienie stosowania tej terapii w Polsce.

Polska ma szansę znaleźć się w gronie państw, w których leczenie nowotworów przełomową terapią CAR-T cells będzie rozpowszechnione. Na ten cel Agencja Badań Medycznych chce przeznaczyć 100 mln złotych, z których sfinansowany zostanie program dedykowany opracowaniu i wprowadzeniu do Polski na szeroką skalę przełomowej terapii leczenia nowotworów, przy użyciu modyfikowanych genetycznie limfocytów CAR-T cells (terapia adoptywna komórkami CAR-T). Zdaniem ABM nowa technologia zmieni perspektywę leczenia onkologicznego.

"Grant w kwocie 100 mln złotych wprowadzi nasz kraj do czołówki światowej w zakresie immunoterapii takich jak USA czy Izrael, co jednocześnie pozwoli nam uniezależnić się od oligopolu wielkich firm. Dzięki temu, dostarczymy polskim pacjentom innowacyjne leczenie w wielokrotnie niższej cenie"– podkreśla dr n. med. Radosław Sierpiński, pełniący obowiązki prezesa ABM.

CAR-T cells, czyli przełom w leczeniu nowotworów krwi

Eksperci podkreślają, że nowa terapią jest jedną z najbardziej zaawansowanych i spersonalizowanych technologii, jakie stosowane są w leczeniu nowotworów krwi. Bazuje na wytworzeniu dla każdego pacjenta preparatu z jego własnych limfocytów.

Immunoterapia wykorzystująca zmodyfikowane genetycznie limfocyty T pacjenta, pozwala uzyskać całkowitą remisję u ok. 90 proc. chorych z ostrą białaczką limfoblastyczną (przy czym remisja u ok. 50 proc. pacjentów ma ona charakter trwały).

"Komórki CAR-T to najbardziej zaawansowana, spersonalizowana forma immunoterapii nowotworów - technologia przyszłości, która w perspektywie najbliższej dekady może stać się podstawową metodą leczniczą w onkologii. Konkurs Agencji Badań Medycznych stwarza szansę opracowania w Polsce i wdrożenia terapii opartej na komórkach CAR-T; przyczyni się do zwiększenia jej dostępności, a polskie laboratoria badawcze i produkcyjne ulokuje wśród liderów biotechnologii na świecie"– wskazuje prof. Sebastian Giebel, zastępca dyrektora ds. klinicznych i jednocześnie kierownik Katedry Transplantacji Szpiku Kostnego i Onkohematologii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Curie Skłodowskiej w Gliwicach.

CAR-T cell szansą dla pacjentów pediatrycznych

Wprowadzenie do Polski terapii CAR-T cells jest istotnym krokiem dla najmłodszych pacjentów. Jak wskazuje ABM, aż 80 proc. wszystkich przypadków zachorowań na białaczkę wśród europejskich dzieci to nowotwory wywodzące się z limfocytów B i ich prekursorów. Niestety dla chorych , u których dojdzie do nawrotu choroby, rokowania po standardowej terapii są bardzo złe. Wskazaniem do terapii CAR-T są złośliwe chłoniaki i ostre białaczki u dzieci oraz młodych dorosłych, u których brak jest opcji terapeutycznej, czyli chorych opornych na leczenie lub z nawrotem po dwóch liniach leczenia.

ABM sfinansuje badania

Szacunki dotyczące kosztów leczenia wskazują, że obecnie komercyjne leczenie jednego pacjenta to wydatek rzędu nawet pół miliona dolarów. W przypadku większości chorych koszty te są poza ich zasięgiem. ABM chce jednak by polskie ośrodki miały możliwość wytwarzania CAR-T cells we własnych laboratoriach - co ma szanse istotnie obniżyć (nawet dziesięciokrotnie) koszt leczenia.



"Dofinansowanie przekazane przez Agencję Badań Medycznych ma umożliwić prowadzenie badań przez polskie konsorcjum i doprowadzić do powszechnego stosowania tej terapii w polskim systemie ochrony zdrowia. (...) Bazując na amerykańskiej technologii wywodzącej się z MD Anderson Medical Center możemy już teraz realnie rozwijać sektor biotechnologii i leczyć Polaków najnowszymi terapiami"– ocenia Radosław Sierpiński.

WARTO WIEDZIEĆ: Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 15.07.2020 r. od godziny 15:00 do 14.09.2020 r. do godziny 15:00. Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie Agencji www.abm.gov.pl.

