4 mln zł dla mazowieckich szpitali na walkę z koronawirusem

Władze Mazowsza 19 marca podjęły decyzję o zwiększeniu kwoty wsparcia szpitali na walkę z koronawirusem o kolejne 4 mln zł. W sumie na pomoc szpitalom przeznaczono już 10,5 mln zł. Do placówek przekazywany jest sprzęt z zakupów w ramach rezerwy kryzysowej. To m.in. 6,9 tys, kombinezonów ochronnych, 44 respiratory i 44 zamgławicze do karetek.

12 marca zarząd województwa uruchomił 6,5 mln zł rezerwy kryzysowej na walkę z koronawirusem. Zakupy są realizowane na bieżąco, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez szpitale podległe marszałkowi.

"To bardzo trudny czas dla nas wszystkich, ale z największym wyzwaniem muszą się zmierzyć nasze szpitale i ich personel. Ponieważ docierają do nas sygnały o dodatkowych potrzebach zarówno sprzętowych, jak i dotyczących środków ochrony osobistej – pomagamy najszybciej, jak umiemy" - podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik..

Dotychczas z pieniędzy przeznaczonych przez mazowiecki samorząd zakupiono:

15 respiratorów dla szpitala wojewódzkiego w Siedlcach;

15 respiratorów transportowych dla szpitala w Ostrołęce;

6 respiratorów dla szpitala międzyleskiego w Warszawie;

4 respiratory transportowe dla szpitala dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w Warszawie;

2 respiratory dla szpitala wojewódzkiego w Płocku;

2 respiratory dla szpitala zakaźnego w Warszawie.

44 zamgławiacze dezynfekujących do karetek, w tym

15 dla stacji pogotowia w Warszawie;

15 dla stacji pogotowia w Ostrołęce;

10 dla stacji pogotowia w Płocku;

4 dla stacji pogotowia w Siedlcach.

11 oczyszczaczy powietrza do dezynfekcji, w tym

5 dla szpitala gruźliczego w Otwocku;

3 dla szpitala zakaźnego w Warszawie;

2 dla szpitala bródnowskiego w Warszawie;

1 dla szpitala wojewódzkiego w Płocku.

5 ssaków medycznych dla szpitala wojewódzkiego w Płocku.

2 RTG przyłóżkowe dla

szpitala zakaźnego w Warszawie;

szpitala gruźliczego w Otwocku.

6,9 tys. kombinezonów ochronnych dla szpitala międzyleskiego w Warszawie.

W sumie na te zakupy samorząd Mazowsza wydatkował 6,5 mln zł. Wojewoda mazowiecki przekazał do tej pory 3,1 mln zł na doposażenie szpitali w ramach walki z koronawirusem.