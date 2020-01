28. finał WOŚP już w niedzielę

Już w najbliższą niedzielę (12.01) wolontariuszy wyruszą z charakterystycznymi puszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie 28. finału zbierać będą środki, z których sfinansowany zostanie zakup wyposażenia dla dziecięcej medycyny zabiegowej.

Tegoroczny finał WOŚP przebiega pod hasłem "Wiatr w żagle" i jak zapowiada Jurek Owsiak Polska grać będzie na rzecz poprawienia standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Wśród medycznych ekspertów 28. finału znaleźli się prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii dziecięcej, a także prof. dr hab. Marcin Roszkowski, kierownik Kliniki Neurochirurgii z Instytutu Pomnika "Centrum Zdrowia Dziecka".

Na co wydawał WOŚP?

Tuż przed 28. finałem WOŚP opublikował również zestawienie zakupów, jakie organizacja dokonała ze środków zebranych w poprzednich finałach.

"Dane, które opublikowaliśmy, obejmują wszystkie zakupy i zobowiązania, które podjęła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dzięki zebranym środkom. Są to dane kompleksowe, które obejmują nie tylko wydatki poniesione fizycznie do końca roku księgowego 2019, ale także środki zarezerwowane w wyniku zawarcia aktualnie realizowanych kontraktów. W ich przypadku płatność przypadnie już na rok 2020, a być może na rok 2021, ponieważ wielomilionowe inwestycje w sprzęt taki, jak rezonanse, tomografy czy rentgeny stacjonarne wymagają dostosowania szpitalnych pomieszczeń i prac budowlanych."- mówi Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy WOŚP. Dodał również, że przedstawione zestawienie różni się od raportów wysyłanych do MSWiA – ponieważ w tych ostatnich, na bazie obowiązujących przepisów, fundacja możemy jedynie raz do roku podać jedynie wydatki, w dodatku tylko te fizycznie poniesione tylko w danym roku kalendarzowym.

"A więc zaprezentowane przed 28. Finałem zestawienia są dokładniejsze i realnie pokazują, jak zostały spożytkowane powierzone Orkiestrze pieniądze" - przekonuje Dobies chcąc ukrócić pojawiające się wokół rozliczeń fundacji WOŚP wątpliwości.

