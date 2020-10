24 wyspecjalizowane ośrodki obejmą opieką pacjentów z zaawansowaną postacią czerniaka

Dotychczas chorzy na zaawansowanego czerniaka mogli być leczeni w ponad 60 placówkach w całej Polsce, przypominają eksperci Akademii Czerniaka oraz sekcji naukowej polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jednak tylko 24 ośrodki miały pełen dostęp do optymalnych terapii, specjalistów oraz badań diagnostycznych. Wiązało się to z ryzykiem, że w pozostałych placówkach chorzy nie będą skutecznie leczeni.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Wraz ze zmianami wprowadzonymi wrześniową listą refundacyjną liczba ośrodków, które mogą prowadzić terapię pacjentów z zaawansowanym czerniakiem spadła do 24 - tłumaczą eksperci Akademii Czerniaka. Są to wyłącznie ośrodki wysokospecjalistyczne, które posiadają pełen zakres terapii i usług.

Zobacz więcej iStock

Zaplecze terapeutyczne i kadrowe

Pacjenci do tej pory leczeni w pozostałych placówkach będą przekazywani - w ramach uzgodnień i umów między szpitalami - do placówek z listy, znajdujących się w tym samym województwie. Przeniesienie pacjentów nastąpi do końca 2020 r. Lista ośrodków kompleksowego leczenia zaawansowanego czerniaka, wraz z danymi kontaktowymi, jest dostępna na stronie AkademiiCzerniaka.

„Takie rozwiązanie jest korzystne dla pacjentów z wielu względów. Wiemy, że część pacjentów będzie musiała dalej dojeżdżać do ośrodka koordynującego leczenie, ale z drugiej strony będzie miała dostęp do najbardziej doświadczonych w tym obszarze lekarzy. Dziś pacjenci mają utrudniony dostęp do informacji, który ośrodek ma rzeczywiste duże doświadczenie w terapii czerniaków” - skomentował prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotwór Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowego Instytutu Onkologii in. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego. Prof. Rutkowski jest też przewodniczącym Akademii Czarniaka, sekcji naukowej polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Ostra selekcja ośrodków prowadzących leczenie

Ośrodki, które znalazły się na liście placówek leczących zaawansowanego czerniaka muszą spełnić ostre wymagania, które są zgodne z kryteriami wskazanymi przez międzynarodowe towarzystwo ECCO – European CanCer Organisation oraz z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, konsultantów krajowych ds. chirurgii onkologicznej i onkologii klinicznej.

Przede wszystkim mają doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu chorych na czerniaki – leczą co najmniej 50 takich chorych rocznie. Posiadają dostęp do wszystkich opcji terapeutycznych: chirurgii, radioterapii, leczenia systemowego, w tym do immunoterapii oraz leczenia celowanego. Zapewniają realizację niezbędnych badań laboratoryjnych, obrazowych, histopatologicznych, genetycznych i mikrobiologicznych. Posiadają też zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii, chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej oraz pielęgniarki przeszkolonej w zakresie podawania cytostatyków.

Organizacja opieki nad pacjentami z wczesną postacią nowotworu nie ulegnie zmianie. Wstępna diagnostyka znamion barwnikowych oraz zabiegi chirurgiczne, w tym wycięcie czarniaka, będą wykonywane w większej liczbie ośrodków. Pacjenci, u których zdiagnozowano czerniaka we wczesnym stadium rozwoju mogą pozostawać pod opieką m.in. dermatologów oraz chirurgów.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Program „Oblicza Medycyny”. Prof. Rutkowski o wyzwaniach w terapii zaawansowanego czerniaka [WIDEO]

Onkologia Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych ZAPISZ MNIE

× Onkologia Wysyłany raz w miesiącu Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług partnerów spółki Chcę otrzymywać newsletter * Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze * ZAPISZ MNIE Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj