24 mln złotych na Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Powiat piaseczyński otrzyma blisko 24 mln zł wsparcia ze środków unijnych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - poinformowała na konferencji prasowej w środę 23 września minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

To kolejne środowiskowe centrum dla dzieci i młodzieży po działającym na warszawskich Bielanach. Ma ono pod swoją opieką około tysiąca pacjentów.

Środki z unijnych funduszy

"Dzisiaj szacuje się, że co piąty nastolatek, co piąte dziecko ma problemy psychiczne, behawioralne. Najwięcej ich pojawia się właśnie w okresie dojrzewania, więc to dobry moment, gdy fundusze unijne pomagają w tworzeniu tego typu centrów" - powiedziała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak podkreślali dalej uczestnicy konferencji, bardzo istotne jest, by odchodzić od instytucjonalnej opieki psychologicznej nad dziećmi i młodzieżą, a oferować im przede wszystkim specjalistyczne wsparcie w ich środowisku. Eksperci zwracali też uwagę, że okres izolacji, na który byliśmy skazani ze względu na epidemię, nasila różnego rodzaju problemy psychiczne i to właśnie tego typu miejsca powinny się zajmować ich rozwiązywaniem.

"To ważne, gdy odchodzimy od tej instytucjonalnej opieki. Nie zamykamy osób potrzebujących w szpitalach, ośrodkach, ale tworzymy właśnie tego typu centra, które świadczą pomoc na miejscu, w tym otoczeniu, w którym ten człowiek przebywa, wychowuje się. Stwarzamy też warunki wsparcia dla najbliższych, dla otoczenia. Mocno trzymam kciuki, by sukces projektu na bielanach przeniósł się w sukces projektu, który będzie realizowany w powiecie piaseczyńskim, by każde dziecko potrzebujące wsparcia mogło je znaleźć w takim przyjaznym centrum pomocy" - podkreślała minister Jarosińska-Jedynak.

Pierwszy krok do reformy psychiatrii dziecięcej

Natomiast wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wyjaśniła, że rolą powstających centrów zdrowia psychicznego, które są jednym z elementów założeń reformy psychiatrii dziecięcej, jest obok wspierania najmłodszych również pomoc dla ich najbliższych: rodziny, opiekunów czy nauczycieli.

"Obszar zdrowia psychicznego dzieci jest bardzo ważny. Tych problemów pojawia się coraz więcej. Źródeł ich jest wiele, ale ważne jest, byśmy znajdowali takie standardy, procedury, aby ta pomoc oferowana dziecku, rodzinie była najbardziej efektywna. I taką rolę pełnią właśnie centra, które w sposób kompleksowy podchodzą do zaburzeń zdrowia psychicznego i terapii stosowanych w wobec tych dzieci, a także ich rodzin" - zaznaczyła wiceminister zdrowia.

Przypomniała, że taka przebudowa systemu opieki psychicznej nad dziećmi i młodzieżą dopiero się rozpoczęła. Narodowy Fundusz Zdrowia uczestniczy w finansowaniu środowiskowych poradni, które w założeniach reformy psychiatrii są pierwszym stopniem placówek, które mają udzielać wsparcia w kryzysie psychicznym. W założeniach resortu docelowo w Polsce miało zacząć funkcjonować około 300 takich miejsc (prawie w każdym powiecie), jednak epidemia wstrzymała cały proces. W maju 138 takich ośrodków podpisało już umowy z NFZ na udzielanie świadczeń.

Ośrodki opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej mają zatrudniać specjalistów - psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Do nich mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi oraz młodzież (osoby poniżej 18 lat muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. Na miejscu można uzyskać m.in. poradę czy diagnozę psychologiczną, wziąć udział w psychoterapii indywidualnej, rodzinnej czy grupowej. Specjalista może też obywać wizyty domowe. Pracownicy ośrodków współpracować ściśle mają z rodziną i środowiskiem szkolnym.

Kolejne szczeble opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży

Pozostałe dwa stopnie opieki to pomoc, w której uczestniczy już psychiatra. Drugi poziom to wsparcie, które oferowane przez istniejące już poradnie specjalistyczne (AOS), trzeci to całodobowa opieka psychiatryczna udzielana w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Tam przyjmowani są najmłodsi pacjenci, którzy wymagają szybkiej pomocy i są w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

W przypadku dofinansowania Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w powiecie piaseczyńskim całkowita wartość inwestycji wyniesie 24 mln zł, z czego 23,4 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Jak zapowiedziała na konferencji prasowej minister funduszy i polityki regionalnej, planowane jest uruchomienie kolejnych 90 mln zł na otwieranie takich placówek w całej Polsce. Podkreśliła, że te środki będą służyć nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również wspieraniu ich najbliższych.

Do tej pory z Programu Wiedza Edukacja Rozwój sfinansowanych jest kilkanaście projektów o łącznej wartości około 200 mln zł, które testują równe modele wsparcia środowiskowego.

"Ponieważ są to dobre rozwiązanie, chcemy je kontynuować w nowej perspektywie finansowej przy dużym aplauzie Unii Europejskiej" - zaznaczyła minister.

Beneficjentem dofinansowania projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którego partnerami są powiat piaseczyński, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie oraz Fundacja Pomóż Dorosnąć.

Pewność diagnozy schizofrenii u nastolatków zawsze będzie mniejsza niż u pacjenta dorosłego