1500 dzieci uczestniczy w badaniach sprawdzających wpływ smogu na zdrowie

Dzieci uczęszczające do siedmiu szkół w Skawinie w okolicach Krakowa jest poddawanych badaniom spirometrycznym. Ich cel to sprawdzenie wpływ smogu na zdrowie. Według przedstawicieli tamtejszego magistratu jest to największe badanie tego typu w Polsce.

Jak poinformował Marcin Kozielski, rzecznik prasowy urzędu miasta i gminy w Skawinie, zbadanie wpływu smogu na rozwój i zdrowie dzieci jest jednym z elementów programu ZONE, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Skawina to jedna z dziewięciu gmin w Polsce, które przystąpiły do tego programu.

Druga tura bezpłatnych badań spirometrycznych rozpocznie się w poniedziałek w siedmiu skawińskich szkołach podstawowych. Pierwsza tura została w nich przeprowadzona w okresie wiosennym w zeszłym roku; zbadano wtedy 1500 dzieci. "Chodzi tutaj o sprawdzenie różnic pomiędzy pracą płuc w sezonie grzewczym oraz w czasie, gdy powietrze jest czyste" - wyjaśnił Marcin Kozielski.

W wyniku badań rodzice dzieci biorących w nich udział dowiedzą się, czy ich podopieczni są zdrowi, czy też wymagają dalszej diagnostyki i leczenia. Podczas pierwszej tury uczniowie otrzymali tzw. dzienniczki badań, w których znajdowała się zgoda rodzica oraz ankieta z danymi na temat czynników zewnętrznych mogących mieć wpływ na zdrowie najmłodszych.

Gościem programu „Oblicza Medycyny” była lek. Aleksandra Ratajczak, współautorka badania „Wpływ smogu na zdrowie dzieci w wieku 3-12 lat” doktorantka z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

