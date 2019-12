1,24 mln zł na wyposażenie oddziału onkologii dziecięcej w Zielonej Górze

Fundacja DKMS przekazała Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Zielonej Górze 1,24 mln zł darowizny na zakup wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Onkologii Dziecięcej – pierwszego tego typu w Lubuskiem – poinformowała rzeczniczka zielonogórskiej placówki Sylwia Malcher-Nowak.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Oddział będzie służył diagnostyce i terapii dzieci z chorobami układu krwiotwórczego i z chorobami nowotworowymi. Powstanie w strukturach budowanego właśnie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Będzie w nim 12 łóżek.

Zobacz więcej iStock

"Dzięki tej darowiźnie w pełni wyposażymy oddział w podstawowy sprzęt: łóżka, aparaturę przyłóżkową czy w aparaturę zabiegową – wszystko to, co będzie służyło obsłudze małych pacjentów z chorobami onkologicznymi" – powiedział prezes Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Marek Działoszyński.

W opinii konsultanta wojewódzkiego ds. onkologii i hematologii dziecięcej prof. Ewy Gorczyńskiej, dzięki której wsparciu udało się uzyskać pomoc Fundacji DKMS, kompleksowa diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi oraz ciężkimi zaburzeniami układu krwiotwórczego aktualnie nie jest możliwe w żadnej placówce woj. lubuskiego.

"Pacjenci ci kierowani są do ośrodków onkohematologii dziecięcej w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i w Warszawie. Znaczna odległość tych ośrodków od miejsca zamieszkania chorych dzieci stwarza sytuacje uciążliwe, czasami zagrażające życiu i zdrowiu" – wyjaśniła prof. dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska.

Szpital za przekazaną kwotę planuje kupić aparaturę medyczną i wyposażenie oddziału, w tym m.in.: aparat USG z możliwością badań dopplerowskich, aparat EKG, centralny system monitorowania pacjenta na minimum cztery stanowiska, kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy strzykawkowe i objętościowe, komorę laminarną do przygotowywania leków, a także łóżka czy rozkładane fotele.

"Pierwszych pacjentów w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka planujemy przyjąć w 2021 r. Musimy jednak do tego czasu w pełni wyposażyć budynek. Niestety, brakuje nam na to pieniędzy. Dlatego zwracamy się do różnych fundacji, stowarzyszeń, organizacji, a nawet do prywatnych firm o wsparcie finansowe lub rzeczowe. Cieszymy się, że są już pierwsze tego efekty" – zaznaczyła rzeczniczka szpitala.

Fundacja DKMS z Warszawy działa w Polsce od 2008 r. jako niezależna organizacja non-profit. Na podstawie decyzji ministra zdrowia ma status organizacji pożytku publicznego i ośrodka dawców szpiku. W 10 lat zarejestrowała w Polsce ponad 1,436 mln potencjalnych dawców.

Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny, promowanie nauki i badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych i promocja zdrowia publicznego